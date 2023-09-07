Зеленский призвал Нетаньяху решить вопрос с отказом украинцам въезжать в Израиль
- AP
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В своём Telegram-канале он написал, что в разговоре с израильской стороной указал на необходимость исправить положение.
«Затронул вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя государствами и отметил необходимость исправления этой ситуации», — говорится в сообщении.
Третьего сентября Зеленский обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном ситуацию на линии фронта, а также гарантии безопасности.