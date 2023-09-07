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Зеленский призвал Нетаньяху решить вопрос с отказом украинцам въезжать в Израиль

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил с ним увеличение числа отказов украинцам въезжать на территорию Израиля.
Зеленский призвал Нетаньяху решить вопрос с отказом украинцам въезжать в Израиль
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

В своём Telegram-канале он написал, что в разговоре с израильской стороной указал на необходимость исправить положение.

«Затронул вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя государствами и отметил необходимость исправления этой ситуации», — говорится в сообщении.

Третьего сентября Зеленский обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном ситуацию на линии фронта, а также гарантии безопасности.

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