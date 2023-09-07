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НАБУ вручило подозрение бизнесмену Коломойскому

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило подозрение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
НАБУ вручило подозрение бизнесмену Коломойскому
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Об этом пишет Klymenko Time.

«Детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен (около $249 млн)», — говорится в сообщении. 

2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал Коломойского по делу о мошенничестве и легализации финансов, полученных преступным путём.

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