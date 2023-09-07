НАБУ вручило подозрение бизнесмену Коломойскому
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Об этом пишет Klymenko Time.
«Детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен (около $249 млн)», — говорится в сообщении.
2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал Коломойского по делу о мошенничестве и легализации финансов, полученных преступным путём.