НАБУ вручило подозрение бизнесмену Коломойскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вручило подозрение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Об этом пишет Klymenko Time.

«Детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен (около $249 млн)», — говорится в сообщении.

2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал Коломойского по делу о мошенничестве и легализации финансов, полученных преступным путём.