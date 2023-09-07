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Командир танка Т-72Б3 Медведь рассказал о выполнении боевой задачи в Марьинке

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Командир танка Т-72Б3 с позывным Медведь рассказал военкору RT Владу Андрице о выполнении боевой задачи в Марьинке.

«Мы получили боевую задачу, начали выдвигаться в район линии соприкосновения. Наша пехота запустила дымы, мы прошли дальше и пошли уже на само выполнение боевой задачи», — отметил он.

По его словам, российские военные «отработали конвейер и возвращались обратно благополучно». 

«По нам летели дроны-камикадзе, но они не долетели до нас, они прошли все мимо», — рассказал командир.

Он добавил, что «примерно 30 метров до противника мы уже отрабатывали».

«Это было для них неожиданно, потому что они не ожидали нас вообще с этой стороны», — сказал Медведь.

Ранее военкор RT показал видео, как российский оператор беспилотника засёк несколько военных ВСУ при попытке захода в Марьинку в ДНР.

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