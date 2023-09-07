Балицкий: несколько дронов ВСУ атаковали 14-этажный дом в Энергодаре
- AP
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Балицкий заявил, что утром, когда жители дома собирались на работу, учёбу, а родители собирали малышей в садики, произошла бессмысленная и циничная атака.
По его словам, БПЛА попали в верхние этажи 14-этажного дома.
В результате пострадало остекление дома. По словам Балицкого, частичные очаги возгораний локализованы.
«К счастью, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — заявил врио главы региона.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Энергодар в Запорожской области беспилотниками.