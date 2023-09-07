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Балицкий: несколько дронов ВСУ атаковали 14-этажный дом в Энергодаре

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что утром 7 сентября несколько дронов ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре.
Балицкий: несколько дронов ВСУ атаковали 14-этажный дом в Энергодаре
  • AP
  • © LIBKOS

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Балицкий заявил, что утром, когда жители дома собирались на работу, учёбу, а родители собирали малышей в садики, произошла бессмысленная и циничная атака.

По его словам, БПЛА попали в верхние этажи 14-этажного дома.

В результате пострадало остекление дома. По словам Балицкого, частичные очаги возгораний локализованы.

«К счастью, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы», — заявил врио главы региона. 

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Энергодар в Запорожской области беспилотниками.

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