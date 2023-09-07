Узнать больше

В МИД России выразили готовность содействовать вступлению Белоруссии в БРИКС

Короткая ссылка
В МИД России сообщили о готовности содействовать Белоруссии по вопросу приоритетной заявки на вступление в БРИКС.
В МИД России выразили готовность содействовать вступлению Белоруссии в БРИКС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают «стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении».

В то же время в МИД России подчеркнули, что для всех решений в БРИКС необходим консенсус.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что белорусская заявка на вступление в БРИКС находится в приоритете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить