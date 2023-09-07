В МИД России выразили готовность содействовать вступлению Белоруссии в БРИКС

В МИД России сообщили о готовности содействовать Белоруссии по вопросу приоритетной заявки на вступление в БРИКС.

Об этом сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что поддерживают «стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении».

В то же время в МИД России подчеркнули, что для всех решений в БРИКС необходим консенсус.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что белорусская заявка на вступление в БРИКС находится в приоритете.