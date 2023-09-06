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В Минобороны Армении анонсировали совместные учения с американскими военными

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В Минобороны Армении заявили, что совместные учения армянских и американских военных пройдут в стране 11—20 сентября.
В Минобороны Армении анонсировали совместные учения с американскими военными
  • AP

Об этом говорится на сайте армянского ведомства.

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях 11—20 сентября в Армении на базе учебного центра «Зар» миротворческой бригады министерства пройдут совместные армяно-американские военные учения», — отмечается в заявлении.

Целью учений называется повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям.

Ранее власти Армении отозвали постоянного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова в связи с назначением его послом в Нидерландах.

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