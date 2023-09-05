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Экс-советник Кучмы Соскин: жители Украины могут начать мятеж против Зеленского

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что жители Украины могут начать революционные выступления против украинского президента Владимира Зеленского.
Экс-советник Кучмы Соскин: жители Украины могут начать мятеж против Зеленского
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

Как отметил Соскин, российская сторона готова подписать мирное соглашение, однако украинского лидера это «не интересует».

Эксперт подчеркнул, что Зеленский сейчас преследует цель установления своей диктатуры.

«Поскольку ситуация каждый день ухудшается… то я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского», — резюмировал он.

Ранее Соскин высказал мнение, что на Украине начнётся гражданская война из-за действий и решений Зеленского.

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