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Рада поддержала отставку Умерова с должности главы Фонда госимущества

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Верховная рада поддержала отставку Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.
Рада поддержала отставку Умерова с должности главы Фонда госимущества
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«За» проголосовали 302 депутата.

Завтра должно состояться голосование по его назначению новым министром обороны.

Ранее депутаты Верховной рады отправили в отставку министра обороны Украины Резникова.

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