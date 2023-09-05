Рада поддержала отставку Умерова с должности главы Фонда госимущества
Верховная рада поддержала отставку Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«За» проголосовали 302 депутата.
Завтра должно состояться голосование по его назначению новым министром обороны.
Ранее депутаты Верховной рады отправили в отставку министра обороны Украины Резникова.
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