Рада поддержала отставку Умерова с должности главы Фонда госимущества

Верховная рада поддержала отставку Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«За» проголосовали 302 депутата.

Завтра должно состояться голосование по его назначению новым министром обороны.

Ранее депутаты Верховной рады отправили в отставку министра обороны Украины Резникова.