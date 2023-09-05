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HRW: жители Изюма гибли в 2022 году из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами

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Мирные жители Изюма Харьковской области погибали в 2022 году в результате обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами.
HRW: жители Изюма гибли в 2022 году из-за обстрелов ВСУ кассетными боеприпасами
  • РИА Новости

Об этом заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.

По её словам, в конце января организация опубликовала отчёт о ситуации в Изюме и «мы увидели доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами».

«Мы выяснили это после того, как русские ушли, и наши исследователи отправились туда, чтобы изучить военные преступления и зверства, которые были совершены, — и они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов», — цитирует её РИА Новости.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что количество случаев гибели мирных граждан Донецкой Народной Республики кратно возросло после начала применения украинскими военными кассетных боеприпасов.

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