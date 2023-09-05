Военная хроника сообщила о мощном авиаударе по ВСУ в Бериславе
- AP
- © Bernat Armangue
«Судя по тому, что воздушная тревога не была объявлена, применяются авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции», — говорится в публикации.
По предварительным данным, ВСУ хранят там боеприпасы и технику из-за отсутствия других крупных объектов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что с начала так называемого украинского контрнаступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.
По его словам, украинские боевики пытаются скрыть провал своего наступления, атакуя гражданские объекты и выдавая эти теракты за военные победы.