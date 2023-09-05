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Военная хроника сообщила о мощном авиаударе по ВСУ в Бериславе

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На севере Бериславы в Херсонской области, где расположены цеха и корпуса машиностроительного завода, зафиксированы мощные прилёты и взрывы, сообщает Военная хроника со ссылкой на данные украинских мониторинговых каналов.
Военная хроника сообщила о мощном авиаударе по ВСУ в Бериславе
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Судя по тому, что воздушная тревога не была объявлена, применяются авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции», — говорится в публикации.

По предварительным данным, ВСУ хранят там боеприпасы и технику из-за отсутствия других крупных объектов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что с начала так называемого украинского контрнаступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

По его словам, украинские боевики пытаются скрыть провал своего наступления, атакуя гражданские объекты и выдавая эти теракты за военные победы.

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