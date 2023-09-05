Украинский суд приговорил подростка из ДНР к 10 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене

Суд украинского города Славянск приговорил к 10 годам лишения свободы проживавшего в ДНР Александра Кулакова. Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, Кулаков был задержан 29 апреля 2022 года, за два месяца до достижения совершеннолетия. Правозащитник призывает российские власти принять меры для обмена юноши.

«Александра Кулакова, проживавшего под Славянском, обвинили в том, что он якобы добровольно, действуя с намерением причинить ущерб обороноспособности и суверенитету Украины, неоднократно с помощью интернет-мессенджера передавал российским спецслужбам информацию о местах хранения и перемещения со склада ВСУ ракетных систем залпового огня «Град», снарядов реактивной артиллерии, пяти танков, строительстве казарм ВСУ, складов, военной базы и трёх блокпостов, в результате чего они были уничтожены», — сообщил Мельников, добавив, что всё это Кулаков, по версии обвинения, успел сделать менее, чем за две недели.

Так, в материалах дела, со слов Мельникова, указано, что Кулаков якобы начал передавать сведения 18 апреля 2022 года, а 29 апреля уже был задержан.

Правозащитник заявил, что условия, в которых содержался подросток в СИЗО, следует расценивать как «пыточные».

«В ходе следствия на Александра оказывалось психологическое и физическое давление, в связи с чем он был вынужден оговорить себя и признать вину», — утверждает Иван Мельников.

Юрист призывает российские власти предпринять шаги для обмена Александра Кулакова, находящегося сейчас в СИЗО города Днепр.

Он направил ряд обращений, в том числе уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, и призвал создать группу по вопросам обмена гражданских лиц.

Как сообщал RT ранее, на другого подростка из ДНР, Владимира Маркина, осуждённого по обвинению в содействии российской армии, в СИЗО Киева оказывается давление.

Мельников также призывал к обмену Маркина, но пока этого не произошло.