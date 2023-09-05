Украинский суд приговорил подростка из ДНР к 10 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене

«Александра Кулакова, проживавшего под Славянском, обвинили в том, что он якобы добровольно, действуя с намерением причинить ущерб обороноспособности и суверенитету Украины, неоднократно с помощью интернет-мессенджера передавал российским спецслужбам информацию о местах хранения и перемещения со склада ВСУ ракетных систем залпового огня «Град», снарядов реактивной артиллерии, пяти танков, строительстве казарм ВСУ, складов, военной базы и трёх блокпостов, в результате чего они были уничтожены», — сообщил Мельников, добавив, что всё это Кулаков, по версии обвинения, успел сделать менее, чем за две недели.
Так, в материалах дела, со слов Мельникова, указано, что Кулаков якобы начал передавать сведения 18 апреля 2022 года, а 29 апреля уже был задержан.
Правозащитник заявил, что условия, в которых содержался подросток в СИЗО, следует расценивать как «пыточные».
«В ходе следствия на Александра оказывалось психологическое и физическое давление, в связи с чем он был вынужден оговорить себя и признать вину», — утверждает Иван Мельников.
Юрист призывает российские власти предпринять шаги для обмена Александра Кулакова, находящегося сейчас в СИЗО города Днепр.
Он направил ряд обращений, в том числе уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, и призвал создать группу по вопросам обмена гражданских лиц.
Как сообщал RT ранее, на другого подростка из ДНР, Владимира Маркина, осуждённого по обвинению в содействии российской армии, в СИЗО Киева оказывается давление.
Мельников также призывал к обмену Маркина, но пока этого не произошло.