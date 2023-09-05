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В Киеве ограбили могилу пилота с позывным Джус, украв с неё шевроны

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В Киеве ограбили могилу пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус, украв с неё шевроны.
В Киеве ограбили могилу пилота с позывным Джус, украв с неё шевроны
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на девушку погибшего.

Она написала в соцсетях пост с просьбой вернуть шевроны на могилу, пообещав взамен «что-то значительно уникальнее и ценнее». 

Также девушка утверждает, что никто не узнает имени вора.

В конце августа в Житомирской области Украины столкнулись два чешских учебно-боевых самолёта Л-39, погибли три пилота.

Среди погибших лётчиков оказался пилот воздушных сил украинской армии с позывным Джус, который служил на истребителе МиГ-29.

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