В Киеве ограбили могилу пилота с позывным Джус, украв с неё шевроны

В Киеве ограбили могилу пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус, украв с неё шевроны.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на девушку погибшего.

Она написала в соцсетях пост с просьбой вернуть шевроны на могилу, пообещав взамен «что-то значительно уникальнее и ценнее».

Также девушка утверждает, что никто не узнает имени вора.

В конце августа в Житомирской области Украины столкнулись два чешских учебно-боевых самолёта Л-39, погибли три пилота.

Среди погибших лётчиков оказался пилот воздушных сил украинской армии с позывным Джус, который служил на истребителе МиГ-29.