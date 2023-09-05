«Наш город»: Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света зимой
Об этом пишет местное издание «Наш город».
Терещук отметил, что нужно уменьшить нагрузку на сети «хотя бы в пиковые часы».
«Отключения будут... Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в день, это будет хорошо», — сказал директор компании.
Ранее жителей Украины призвали экономить электричество на фоне рекордного потребления.
Также сообщалось, что Украина из-за рекордного потребления электроэнергии прибегла к помощи ЕС.