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«Наш город»: Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света зимой

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Директор украинской энергетической компании ДТЭК «Днепровские электросети» Андрей Терещук заявил, что Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света зимой.

Об этом пишет местное издание «Наш город».

Терещук отметил, что нужно уменьшить нагрузку на сети «хотя бы в пиковые часы».

«Отключения будут... Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в день, это будет хорошо», — сказал директор компании.

Ранее жителей Украины призвали экономить электричество на фоне рекордного потребления.

Также сообщалось, что Украина из-за рекордного потребления электроэнергии прибегла к помощи ЕС.

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