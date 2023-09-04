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Мирный житель ранен в результате взрыва в Макеевке

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Мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете (ВОП) в Макеевке Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
Мирный житель ранен в результате взрыва в Макеевке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В результате детонации ВОП ранен мужчина 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ было повреждено остекление двухэтажного дома.

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