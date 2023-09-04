Мирный житель ранен в результате взрыва в Макеевке

Мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете (ВОП) в Макеевке Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov

«В результате детонации ВОП ранен мужчина 1992 года рождения», — говорится в сообщении. Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ было повреждено остекление двухэтажного дома.