Мирный житель ранен в результате взрыва в Макеевке
Мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете (ВОП) в Макеевке Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«В результате детонации ВОП ранен мужчина 1992 года рождения», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ было повреждено остекление двухэтажного дома.
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