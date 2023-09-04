РИА Новости: ВСУ открыли огонь по сослуживцам за оставление позиций под Херсоном

Украинские военные обстреляли своих сослуживцев после того, как они решили покинуть свои позиции на одном из островов под Херсоном. Об этом рассказали пленные из 123-й бригады теробороны украинских войск.

Сообщается, что солдаты провели три дня на острове со скудным боезапасом и без еды, а на позиции отправляться никто не захотел, командование заставило их сделать это с помощью угроз, передаёт РИА Новости.

Военные решили оставить остров, однако их лодку атаковал украинский беспилотник. Судно утонуло, а старший группы получил тяжёлое ранение, поэтому был оставлен на месте. Ночью коптер ВСУ искал покинувших позиции бойцов и сбрасывал на них мины. Утром украинские солдаты столкнулись с ВС России и сдались в плен.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за одну атаку на Запорожском направлении ВС России берут в плен от двух до девяти украинских солдат.