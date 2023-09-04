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РИА Новости: ВСУ открыли огонь по сослуживцам за оставление позиций под Херсоном

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Украинские военные обстреляли своих сослуживцев после того, как они решили покинуть свои позиции на одном из островов под Херсоном. Об этом рассказали пленные из 123-й бригады теробороны украинских войск.
РИА Новости: ВСУ открыли огонь по сослуживцам за оставление позиций под Херсоном
  • AP
  • © Libkos

Сообщается, что солдаты провели три дня на острове со скудным боезапасом и без еды, а на позиции отправляться никто не захотел, командование заставило их сделать это с помощью угроз, передаёт РИА Новости.

Военные решили оставить остров, однако их лодку атаковал украинский беспилотник. Судно утонуло, а старший группы получил тяжёлое ранение, поэтому был оставлен на месте. Ночью коптер ВСУ искал покинувших позиции бойцов и сбрасывал на них мины. Утром украинские солдаты столкнулись с ВС России и сдались в плен.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за одну атаку на Запорожском направлении ВС России берут в плен от двух до девяти украинских солдат.

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