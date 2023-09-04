Узнать больше

МО Украины сообщило о передаче ВСУ дронов с искусственным интеллектом

Короткая ссылка
Украинские войска получили на вооружение от Минобороны Украины беспилотники Saker Scout с искусственным интеллектом, дальность полёта которых составляет до 10 км.
МО Украины сообщило о передаче ВСУ дронов с искусственным интеллектом
  • AP
  • © Libkos

Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что система БПЛА устроена так, что при помощи оптики он самостоятельно выявляет и фиксирует координаты техники.

После этого он передаёт информацию в командный пункт для принятия решения.

В комплекс также вошли дрон-разведчик и несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются с помощью флагманского беспилотника.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков пожаловался, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» наносят большой ущерб Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить