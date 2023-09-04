МО Украины сообщило о передаче ВСУ дронов с искусственным интеллектом

Украинские войска получили на вооружение от Минобороны Украины беспилотники Saker Scout с искусственным интеллектом, дальность полёта которых составляет до 10 км.

Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что система БПЛА устроена так, что при помощи оптики он самостоятельно выявляет и фиксирует координаты техники.

После этого он передаёт информацию в командный пункт для принятия решения.

В комплекс также вошли дрон-разведчик и несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются с помощью флагманского беспилотника.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков пожаловался, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» наносят большой ущерб Украине.