МО Украины сообщило о передаче ВСУ дронов с искусственным интеллектом
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Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что система БПЛА устроена так, что при помощи оптики он самостоятельно выявляет и фиксирует координаты техники.
После этого он передаёт информацию в командный пункт для принятия решения.
В комплекс также вошли дрон-разведчик и несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются с помощью флагманского беспилотника.
Ранее заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков пожаловался, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» наносят большой ущерб Украине.