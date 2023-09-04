FT: украинские войска придерживаются трёхстороннего подхода при наступлении

Украинские военнослужащие во время проведения контрнаступления придерживаются трёхстороннего подхода. Об этом говорится в статье The Financial Times.

«ВСУ ведут разминирование, обстреливают логистические и командные центры, наносят удары дронами по территории в глубине России», — пишет издание.

В публикации утверждается, что из-за большого числа шрапнелей и других предметов из металла, металлоискатели становятся бесполезными на фронте. Также ВСУ приходится заниматься поиском мин по ночам.

Автор публикации отметил, что ВСУ тратят много времени на попытки ударов по логистическим центрам, поскольку у них отсутствует господство в небе, а атаками БПЛА внутри России Киев пытается «создать ощущение симметрии» между странами.

Ранее Военная хроника рассказала о том, чего добились подразделения ВСУ за всё время контрнаступления на фронте. Отмечается, что украинской армии в Запорожской области не удалось достигнуть даже первой линии российской обороны.