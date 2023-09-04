Правозащитник призвал оказать помощь арестованному в Италии волонтёру Донбасса

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников призвал благотворительные фонды выделить средства в помощь арестованному в июле в Италии гражданину России Алессандро Бертолини, с 2015 года проживающему в Донбассе. Итальянские власти обвиняют Бертолини в том, что он в качестве наёмника воевал в ополчении ДНР.

«Алессандро Бертолини находится в одном из СИЗО под Римом, он нуждается в деньгах на оплату услуг адвоката», — заявил RT Иван Мельников.

По его словам, родители Бертолини — люди небогатые. Они уже взяли в долг деньги, но этой суммы не хватает.

«На оплату услуг адвоката сейчас необходимо €12 тыс. Кроме того, в поддержке нуждается и находящаяся сейчас в Италии жена Алессандро — гражданка России. В семье уже есть один ребёнок, и сейчас женщина беременна», — рассказал правозащитник.

Мельников призывает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и фонд «Своих не бросаем» выделить деньги Бертолини и его семье.

Мельников также сообщил, что итальянец Бертолини приехал на Донбасс в 2015 году, ему «оказались близки ценности русского мира», и в качестве волонтёра он стал помогать в защите народа ДНР от агрессии вооружённых формирований Украины.

Там же он получил гражданство ДНР, а затем России и женился на жительнице Донбасса.

Летом 2023 года Бертолини прилетел в Италию, чтобы проведать родителей и показать им внука.

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека подчеркнул, что обвинение в наёмничестве, предъявленное Бертолини, абсолютно несостоятельно.

«Алессандро за свою деятельность волонтёра в Донбассе не получал денег, он не был наёмником», — подчеркнул Мельников, добавив, что Бертолини уже более двух месяцев содержится в СИЗО и итальянский суд первой инстанции недавно отказал Бертолини в изменении меры пресечения.

Правозащитник также сообщил, что направил обращение министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой принять все возможные меры по защите прав нашего соотечественника.