Боец СВО заявил, что ВС России полностью контролируют Берховское водохранилище

Район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР находится под полным контролем военных 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, заявил командир подразделения с позывным Калуга.

«Мы находимся на передовой, дальше — подразделение противника... внизу находится водохранилище, через него проходит дамба, наиболее опасное направление. Водохранилище — под нашим полным контролем», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, у противника минимальные шансы подобраться к водохранилищу и перейти дамбу, все подступы контролируются ВС России.

Ранее разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, которая действует в составе Южной группировки войск Вооружённых сил России, уничтожили блиндажи украинских военных под Соледаром в Донецкой Народной Республике.