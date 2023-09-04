Боец СВО заявил, что ВС России полностью контролируют Берховское водохранилище
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«Мы находимся на передовой, дальше — подразделение противника... внизу находится водохранилище, через него проходит дамба, наиболее опасное направление. Водохранилище — под нашим полным контролем», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, у противника минимальные шансы подобраться к водохранилищу и перейти дамбу, все подступы контролируются ВС России.
Ранее разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, которая действует в составе Южной группировки войск Вооружённых сил России, уничтожили блиндажи украинских военных под Соледаром в Донецкой Народной Республике.