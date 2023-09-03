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В ОДКБ рассказали о ходе учений коллективных сил организации

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Войска Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводят в Белоруссии учения «Эшелон-2023» по отработке вопросов организации материально-технического обеспечения (МТО) под руководством генерал-майора Александра Мосолова.

«Подразделения усердно отрабатывают вводные по учению, и, учитывая активное использование БПЛА в современных вооружённых конфликтах, особое внимание уделяют вопросам маскировки», — заявил начальник объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Военнослужащие также отрабатывают вопросы управления подразделениями МТО, пополнения запасов материальных средств и восстановления вооружения, военной и специальной техники группировки КСОР ОДКБ в ходе совместной операции.

Ранее сообщалось, что учения разведчиков «Поиск-2023» прошли в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2023» в Белоруссии.

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