В ОДКБ рассказали о ходе учений коллективных сил организации

Войска Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводят в Белоруссии учения «Эшелон-2023» по отработке вопросов организации материально-технического обеспечения (МТО) под руководством генерал-майора Александра Мосолова.

«Подразделения усердно отрабатывают вводные по учению, и, учитывая активное использование БПЛА в современных вооружённых конфликтах, особое внимание уделяют вопросам маскировки», — заявил начальник объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Военнослужащие также отрабатывают вопросы управления подразделениями МТО, пополнения запасов материальных средств и восстановления вооружения, военной и специальной техники группировки КСОР ОДКБ в ходе совместной операции.

Ранее сообщалось, что учения разведчиков «Поиск-2023» прошли в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2023» в Белоруссии.