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В Киргизии арестован депутат парламента Мадумаров по подозрению в госизмене

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В Киргизии арестован оппозиционный депутат киргизского парламента Адахан Мадумаров по подозрению в государственной измене, сообщили в МВД страны.
В Киргизии арестован депутат парламента Мадумаров по подозрению в госизмене
  • Gettyimages.ru

«2 сентября 2023 года в рамках уголовного дела задержан бывший секретарь Совета безопасности Киргизии М.А.К. (Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. — RT)», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Представитель пресс-службы МВД Киргизии также рассказал, что суд Бишкека избрал Мадумарову меру пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале стало известно, что экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который находится под арестом по ряду уголовных дел, выпустят из колонии в ближайшее время.

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