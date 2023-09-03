В Киргизии арестован депутат парламента Мадумаров по подозрению в госизмене

В Киргизии арестован оппозиционный депутат киргизского парламента Адахан Мадумаров по подозрению в государственной измене, сообщили в МВД страны.

«2 сентября 2023 года в рамках уголовного дела задержан бывший секретарь Совета безопасности Киргизии М.А.К. (Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. — RT)», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Представитель пресс-службы МВД Киргизии также рассказал, что суд Бишкека избрал Мадумарову меру пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале стало известно, что экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который находится под арестом по ряду уголовных дел, выпустят из колонии в ближайшее время.