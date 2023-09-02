Военная хроника заявила об активности разведывательной авиации ВВС НАТО

Военная хроника заявила, что на Псковском, Калининградском и Крымском направлениях наблюдается повышенная активность разведывательной авиации ВВС НАТО.

«На отрезке Илава — Цесвайне (в 150 км от Пскова и 80 км от Калининграда) барражирует воздушная платформа дальней радиотехнической и радиолокационной разведки ARTEMIS на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650, оснащённая радаром на базе активной фазированной антенной решётки и пассивными датчиками радиотехнической разведки», — говорится в материале.

Как отмечает Военная хроника, данный борт, предположительно, осуществляет разведку позиций радиолокационных средств систем ПВО России под Псковом и Калининградом, а также перемещений наземной военной техники. Аналогичный самолёт оперирует на Крымском направлении в воздушном пространстве Румынии.

«Также на Крымском направлении находится самолёт P-8A Poseidon ВМС США. На отрезке ж/д-ветки Плоешти — Черновцы барражирует самолёт тактической радиоэлектронной разведки Beechcraft King Air 350, который может прикрывать переброску на территорию западных областей Украины крупного эшелона военной техники», — уточняет хроника.

Также в районе Крыма находятся самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry и самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion Aries II.

Ранее Военная хроника уже сообщала об активности авиации НАТО возле Крыма.