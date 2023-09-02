Гладков заявил об атаке ВСУ на село Долгое в Белгородской области
- РИА Новости
«Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА», — написал он в Telegram.
Гладков уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. При этом взрывной волной было выбито стекло и повреждён фасад частного домовладения, а также повреждения получил автомобиль.
Ранее ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.