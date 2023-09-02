Гладков заявил об атаке ВСУ на село Долгое в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные нанесли удар по селу Долгому Валуйского городского округа.

«Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА», — написал он в Telegram.

Гладков уточнил, что в результате происшествия пострадавших нет. При этом взрывной волной было выбито стекло и повреждён фасад частного домовладения, а также повреждения получил автомобиль.

Ранее ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.