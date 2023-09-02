На Украине бизнесмена Коломойского заподозрили в мошенничестве

В СБУ заявили, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский стал подозреваемым в деле о мошенничестве.

Коломойского подозревают в легализации имущества, полученного мошенническим путём. Речь идёт о 500 млн гривен (более 1 млрд рублей), которые Коломойский вывел из страны через подконтрольные банки с 2013 по 2020 год.

Максимально по каждой из статей ему может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области Евгения Борзилова от занимаемой должности.