Украина получит от Германии холодильники для хранения тел погибших солдат

Украина и Германия договорились о передаче Киеву десяти рефрижераторов для хранения тел военнослужащих. Об этом сообщил украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

Он отметил, что во время онлайн-встречи с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) МВД Германии и бюро судебно-медицинской экспертизы ФРГ удалось прийти к договорённостям о поставках рефрижераторов.

«Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине десять единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев», — пишет Котенко в своём Telegram-канале.

30 августа сообщалось, что Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который вошли десять танков Leopard 1, 16 беспилотных комплексов для разведки Vector, а также более 13 млн боеприпасов для стрелкового оружия.