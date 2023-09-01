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Украина получит от Германии холодильники для хранения тел погибших солдат

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Украина и Германия договорились о передаче Киеву десяти рефрижераторов для хранения тел военнослужащих. Об этом сообщил украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.
Украина получит от Германии холодильники для хранения тел погибших солдат
  • AP
  • © Roman Chop

Он отметил, что во время онлайн-встречи с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) МВД Германии и бюро судебно-медицинской экспертизы ФРГ удалось прийти к договорённостям о поставках рефрижераторов.

«Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине десять единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев», — пишет Котенко в своём Telegram-канале.

30 августа сообщалось, что Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который вошли десять танков Leopard 1, 16 беспилотных комплексов для разведки Vector, а также более 13 млн боеприпасов для стрелкового оружия.

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