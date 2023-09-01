Украина получит от Германии холодильники для хранения тел погибших солдат
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Он отметил, что во время онлайн-встречи с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) МВД Германии и бюро судебно-медицинской экспертизы ФРГ удалось прийти к договорённостям о поставках рефрижераторов.
«Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине десять единиц рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев», — пишет Котенко в своём Telegram-канале.
30 августа сообщалось, что Берлин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который вошли десять танков Leopard 1, 16 беспилотных комплексов для разведки Vector, а также более 13 млн боеприпасов для стрелкового оружия.