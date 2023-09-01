Макгрегор: ВС России при необходимости могут освободить Одессу

При необходимости российская армия способна освободить Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, сейчас ВС России продвигаются осторожно, надеясь, что кто-то на Украине способен договориться о прекращении конфликта.

Он отметил, что со временем в России поймут безнадёжность таких ожиданий.

«Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет», — сказал Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Аналитик добавил, что если это не приведёт к окончанию конфликта, то ВС России двинутся дальше, к границам Украины с Польшей и Румынией.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что ВСУ рискуют потерять контроль над Купянском и Харьковом.