Узнать больше

Макгрегор: ВС России при необходимости могут освободить Одессу

Короткая ссылка
При необходимости российская армия способна освободить Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор: ВС России при необходимости могут освободить Одессу
  • РИА Новости

По его словам, сейчас ВС России продвигаются осторожно, надеясь, что кто-то на Украине способен договориться о прекращении конфликта.

Он отметил, что со временем в России поймут безнадёжность таких ожиданий.

«Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет», — сказал Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Аналитик добавил, что если это не приведёт к окончанию конфликта, то ВС России двинутся дальше, к границам Украины с Польшей и Румынией.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что ВСУ рискуют потерять контроль над Купянском и Харьковом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить