СНБО Украины: ограниченно годных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ

Мужчин, ограниченно годных к военной службе, могут мобилизовать в украинские войска, в Киеве готовится соответствующее решение. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как отметил Данилов, в нормативно-правовых документах Украины имеются понятия «пригоден» или «условно пригоден».

«Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться», — передаёт РИА Новости слова Данилова.

Секретарь добавил, что, когда в некоторые части попадают мужчины с условной пригодностью, есть некоторые недопонимания с командиром.

Ранее Данилов заявил, что на Украине может быть объявлена новая волна мобилизации.

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