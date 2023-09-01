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СНБО Украины: ограниченно годных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ

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Мужчин, ограниченно годных к военной службе, могут мобилизовать в украинские войска, в Киеве готовится соответствующее решение. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
СНБО Украины: ограниченно годных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Как отметил Данилов, в нормативно-правовых документах Украины имеются понятия «пригоден» или «условно пригоден».

«Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться», — передаёт РИА Новости слова Данилова.

Секретарь добавил, что, когда в некоторые части попадают мужчины с условной пригодностью, есть некоторые недопонимания с командиром.

Ранее Данилов заявил, что на Украине может быть объявлена новая волна мобилизации.

28 августа Военная хроника провела анализ того, как и где происходит расширение крупнейших кладбищ Украины.

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