Два дома в Херсонской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом написала администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале.
«В результате обстрела пострадали дома мирных жителей по ул. Набережной, д. 9 и Гната Шило, д. 4а», — сказано в заявлении.
Отмечается, что в течение пяти минут три снаряда украинских войск попали в один и тот же дом.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали при помощи дрона-камикадзе машину рабочих, которые выполняли ремонтные работы на линии электропередачи в Херсонской области.