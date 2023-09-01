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Два дома в Херсонской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ

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Украинские военнослужащие нанесли удары по посёлку городского типа Днепряны под Херсоном, в результате два дома были повреждены.
Два дома в Херсонской области получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом написала администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

«В результате обстрела пострадали дома мирных жителей по ул. Набережной, д. 9 и Гната Шило, д. 4а», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в течение пяти минут три снаряда украинских войск попали в один и тот же дом.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали при помощи дрона-камикадзе машину рабочих, которые выполняли ремонтные работы на линии электропередачи в Херсонской области.

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