Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области.

«Сегодня утром около 07:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе системы ПВО перехватили беспилотник самолётного типа.