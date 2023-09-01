Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Московской области

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Московской области.

«Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве.