ВСУ выпустили зажигательные ракеты из РСЗО по Донецку

Вооружённые силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня, выпустив по Донецку три зажигательные ракеты.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. Отмечается, что под обстрел попал Петровский район города. За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 138 боеприпасов.