ВСУ выпустили зажигательные ракеты из РСЗО по Донецку
Вооружённые силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня, выпустив по Донецку три зажигательные ракеты.
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Отмечается, что под обстрел попал Петровский район города.
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 138 боеприпасов.
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