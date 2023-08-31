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Офицер ВС США: Америке выгодно, чтобы Москва сбила множество F-16 на Украине

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Полковник ВС Соединённых Штатов Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works выразил мнение, что США выгодно, чтобы российская армия уничтожала как можно больше истребителей F-16 на Украине.
Офицер ВС США: Америке выгодно, чтобы Москва сбила множество F-16 на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan Fletcher

По его словам, сбить F-16, вероятно, сложнее, чем другие самолёты, но в конце концов «собьют и их». 

Западный ВПК получит огромное количество заказов и заработает большие деньги на фоне украинского конфликта и расширения НАТО, добавил Уилкерсон.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно примерно 160 самолётов F-16, чтобы противостоять российским ВКС в воздушном пространстве.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что поставка Украине истребителей F-16 может навредить ВСУ.

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