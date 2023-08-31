Офицер ВС США: Америке выгодно, чтобы Москва сбила множество F-16 на Украине
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По его словам, сбить F-16, вероятно, сложнее, чем другие самолёты, но в конце концов «собьют и их».
Западный ВПК получит огромное количество заказов и заработает большие деньги на фоне украинского конфликта и расширения НАТО, добавил Уилкерсон.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно примерно 160 самолётов F-16, чтобы противостоять российским ВКС в воздушном пространстве.
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщала, что поставка Украине истребителей F-16 может навредить ВСУ.