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На Украине начали расследование крушения двух вертолётов ВСУ в Донбассе

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Украинские следователи начали расследование крушения двух военных вертолётов в районе Краматорска в ДНР, в результате которого погибли шесть пилотов. Государственное бюро расследований Украины планирует изучить различные версии, в том числе диверсию и поражение вертолётов российскими военными.
На Украине начали расследование крушения двух вертолётов ВСУ в Донбассе
  • AP
  • © Libkos

«Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия», — сообщило украинское ведомство.

Ранее в ВСУ заявили о гибели шести украинских пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского на Артёмовском направлении 29 августа.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что вертолёты выполняли боевую задачу.

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