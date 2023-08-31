На Украине начали расследование крушения двух вертолётов ВСУ в Донбассе

Украинские следователи начали расследование крушения двух военных вертолётов в районе Краматорска в ДНР, в результате которого погибли шесть пилотов. Государственное бюро расследований Украины планирует изучить различные версии, в том числе диверсию и поражение вертолётов российскими военными.

AP

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«Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия», — сообщило украинское ведомство. Ранее в ВСУ заявили о гибели шести украинских пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского на Артёмовском направлении 29 августа. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что вертолёты выполняли боевую задачу.