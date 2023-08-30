Пушилин: более 200 боеприпасов ВСУ выпустили за день по жилым районам ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС Украины за день выпустили по жилым районам республики более 200 боеприпасов.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Пушилина, мирные жители ДНР пережили «ещё один день ожесточённых обстрелов» со стороны ВСУ.

«Противник выпустил 204 боеприпаса: авиаракеты AGM-88 Harm, ударные БПЛА, реактивная артиллерия калибра 122 мм, ствольная артиллерия калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа», — сообщил он.

Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела посёлка Землянка в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины.