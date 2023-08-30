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Пушилин: более 200 боеприпасов ВСУ выпустили за день по жилым районам ДНР

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС Украины за день выпустили по жилым районам республики более 200 боеприпасов.
Пушилин: более 200 боеприпасов ВСУ выпустили за день по жилым районам ДНР
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

По словам Пушилина, мирные жители ДНР пережили «ещё один день ожесточённых обстрелов» со стороны ВСУ.

«Противник выпустил 204 боеприпаса: авиаракеты AGM-88 Harm, ударные БПЛА, реактивная артиллерия калибра 122 мм, ствольная артиллерия калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа», — сообщил он.

Ранее мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела посёлка Землянка в ДНР со стороны Вооружённых сил Украины.

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