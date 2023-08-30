Приходько: мирный житель получил ранения в Русском Крае из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя в посёлке Русский Край в результате обстрела ВСУ.
- РИА Новости
«Вследствие обстрела посёлка Русский Край со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин», — написал он в Telegram.
Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что из-за обстрела ВСУ посёлка Калиново в ЛНР повреждения получили жилые дома.
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