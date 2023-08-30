Узнать больше

В Запорожской области 80 детей чуть не попали под удар БПЛА по Дому творчества

Короткая ссылка
Возле Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, на который украинские ударные беспилотники совершили атаку, должны были находиться около 80 детей.
В Запорожской области 80 детей чуть не попали под удар БПЛА по Дому творчества
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Ларису Стельмащук.

По её словам, дети ехали из Крыма после лагерной смены. 

«Они должны были подъехать на площадку возле нашего Дома творчества. Они отсюда отъезжают, и место прибытия их — вот здесь», — сказала директор.

По словам Стельмащук, на место, куда был нанесён удар, планировалось прибытие четырёх автобусов, в которых должны были находиться «порядка, наверное, 60—80 детей».

Отмечается, что если бы дети прибыли на место чуть раньше, то могли бы оказаться под ударом беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины на Дом детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить