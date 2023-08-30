В Запорожской области 80 детей чуть не попали под удар БПЛА по Дому творчества

Возле Дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, на который украинские ударные беспилотники совершили атаку, должны были находиться около 80 детей.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Ларису Стельмащук.

По её словам, дети ехали из Крыма после лагерной смены.

«Они должны были подъехать на площадку возле нашего Дома творчества. Они отсюда отъезжают, и место прибытия их — вот здесь», — сказала директор.

По словам Стельмащук, на место, куда был нанесён удар, планировалось прибытие четырёх автобусов, в которых должны были находиться «порядка, наверное, 60—80 детей».

Отмечается, что если бы дети прибыли на место чуть раньше, то могли бы оказаться под ударом беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины на Дом детского творчества в Каменке-Днепровской в Запорожской области.