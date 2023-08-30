Марочко: ВСУ перебрасывают резервы на Сватовско-Кременской участок

ВСУ перебрасывают дополнительные силы на Сватовско-Кременской участок боёв.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Сватовско-Кременском участке отмечается прибытие дополнительных резервных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами», — цитирует его РИА Новости.

Марочко сообщил, что их распределяют на тех участках, где, по мнению украинского командования, существует угроза прорыва оборонительных рубежей.

Ранее военкор RT Игорь Жданов показал работу гаубиц 80-го танкового полка на направлении Сватово — Кременная.