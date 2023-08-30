В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

Глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко сообщил о пожаре после взрывов на объекте инфраструктуры.

«Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области... Возник пожар, который был локализован», — сообщил он в соцсетях.

Бунечко не стал уточнять, о каком именно объекте идёт речь.

Он добавил, что также было повреждено железнодорожное полотно.

Ранее в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.

26 августа украинское издание «СТРАНА.ua» опубликовало кадры с места крушения двух учебных самолётов Л-39 в Житомирской области.