В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
- AP
«Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области... Возник пожар, который был локализован», — сообщил он в соцсетях.
Бунечко не стал уточнять, о каком именно объекте идёт речь.
Он добавил, что также было повреждено железнодорожное полотно.
Ранее в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.
26 августа украинское издание «СТРАНА.ua» опубликовало кадры с места крушения двух учебных самолётов Л-39 в Житомирской области.