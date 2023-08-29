Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: учения ОДКБ имеют открытый характер

Секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что предстоящие учения Организации Договора о коллективной безопасности на территории Белоруссии являются плановыми и имеют открытый характер.

Его слова приводит агентство БЕЛТА.

Как рассказал Вольфович, Минск и секретариат ОДКБ пригласили на учения международных наблюдателей, военных атташе и дипломатический корпус.

«Мы, в отличие от соседей, демонстрируем открытость, миролюбивость и показываем, что за учения и какие их цели — исключительно оборонительные, для защиты своей страны, своей территории», — подчеркнул он.

Ранее начальник объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что на учениях в Белоруссии акцент будет сделан на применении беспилотников.

Также в белорусском Министерстве обороны сообщили, что совместное оперативно-стратегическое учение стран ОДКБ «Боевое братство — 2023» состоится на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября.