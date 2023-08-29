Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Горловке.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трое мирных граждан погибли в результате обстрела ВСУ.