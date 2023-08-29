Узнать больше

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке

Короткая ссылка
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по Горловке.
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке
  • РИА Новости

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трое мирных граждан погибли в результате обстрела ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить