ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ у Невельского на Донецком направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады украинской армии в районе населённого пункта Невельское ДНР и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР.

Украинские военные за сутки потеряли свыше 340 человек погибшими и ранеными на Донецком направлении.