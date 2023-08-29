Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ у Невельского в ДНР
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады украинской армии в районе населённого пункта Невельское ДНР и улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР.
Украинские военные за сутки потеряли свыше 340 человек погибшими и ранеными на Донецком направлении.