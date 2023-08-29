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Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ у Невельского в ДНР

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ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ у Невельского на Донецком направлении.
Минобороны: ВС России отразили атаку ВСУ у Невельского в ДНР
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады украинской армии в районе населённого пункта Невельское ДНР и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР.

Украинские военные за сутки потеряли свыше 340 человек погибшими и ранеными на Донецком направлении.

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