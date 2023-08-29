Два мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Отмечается, что обстрелу подвергся Центрально-Городской район Горловки.
Ранее Приходько заявил о гибели 18-летнего мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ.
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