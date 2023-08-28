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Зеленский запросил гарантии безопасности у США по «израильской модели»

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Президент Украины Владимир Зеленский запросил у США гарантии безопасности по «израильской модели».
Зеленский запросил гарантии безопасности у США по «израильской модели»
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«С Соединёнными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы, и тому подобное», — сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, соглашение не сорвётся даже в случае, если нынешний президент США Джо Байден проиграет на выборах, так как решение выносит конгресс.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что в марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский был согласен на «израильскую модель» для страны, предполагающую отказ от вступления в НАТО при создании мощной армии для самообороны.

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