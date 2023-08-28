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В Полтаве переименуют более 60 улиц, названия которых связаны с Россией

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Жители Полтавы на Украине проголосовали за переименование более 60 улиц, название которых связаны с Россией.
В Полтаве переименуют более 60 улиц, названия которых связаны с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © 3sbworld

«Завершилось голосование за переименование 3-й очереди улиц Полтавской общины, которые названы в честь российских и советских художников, писателей, педагогов и учёных», — говорится в сообщении украинского издания «Полтавщина».

Так, например, в Полтаве больше не будет улиц Пушкина, Грибоедова, Ломоносова, Менделеева и других известных деятелей науки и культуры.

Ранее сообщалось, что почти 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Украине городе Запорожье.

10 августа стало известно, что во Львовской области Украины демонтировали четыре памятника советским солдатам.

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