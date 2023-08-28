В Полтаве переименуют более 60 улиц, названия которых связаны с Россией
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«Завершилось голосование за переименование 3-й очереди улиц Полтавской общины, которые названы в честь российских и советских художников, писателей, педагогов и учёных», — говорится в сообщении украинского издания «Полтавщина».
Так, например, в Полтаве больше не будет улиц Пушкина, Грибоедова, Ломоносова, Менделеева и других известных деятелей науки и культуры.
Ранее сообщалось, что почти 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Украине городе Запорожье.
10 августа стало известно, что во Львовской области Украины демонтировали четыре памятника советским солдатам.