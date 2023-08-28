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Песков: разговор Путина с экипажем «Алёши» был долгим

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Российский президент Владимир Путин провёл с экипажем танка «Алёша» подробный и долгий разговор, ему было интересно всё, что происходит на передовой.
Песков: разговор Путина с экипажем «Алёши» был долгим
  • РИА Новости

Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

«Путину интересно всё, он живо всем интересуется, и таким образом он получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что Путин искренне переживает за бойцов спецоперации и «держит руку на пульсе». По словам Пескова, вручение награды танкистам тоже стало символичным событием.

24 августа Путин встретился с экипажем танка «Алёша» в Кремле.

Он вручил звёзды Героев России танкистам, которые остановили атаку восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении.

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