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Турецкий политик Сель: Зеленскому стоит забыть о Крыме и бывших границах Украины

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Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель высказал мнение, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует забыть о Крыме и бывших границах Украины.
Турецкий политик Сель: Зеленскому стоит забыть о Крыме и бывших границах Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.

«Звезде обложек западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины», — подчеркнул собеседник агентства.

Сель отметил, что решение жителей Крыма в ходе референдума 2014 года было однозначным, поэтому Украина не должна «возвращать» Крым.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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