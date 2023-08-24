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Спецкор RT заявил, что обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжаются

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Спецкор RT Александр Пискунов сообщил, что украинские войска продолжают обстреливать Донецк.
Спецкор RT заявил, что обстрелы Донецка со стороны ВСУ продолжаются
  • РИА Новости

«Вот этот характерный свист — это как раз срабатывает корректирующий двигатель 155-го (снаряда калибра 155 мм. — RT)», — сказал он.

Также Пискунов показал последствия обстрела больницы им. Вишневского в Донецке со стороны украинских войск.

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