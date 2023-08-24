Пушилин сообщил, что ситуация на флангах в Артёмовске стабилизируется

Ситуация на флангах в Артёмовске стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что ВСУ постоянно пытаются закрепиться на рубежах Урожайное — Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

«По флангам (в Артёмовске. — RT)… я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», — сказал Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Минобороны России заявили, что бойцы воздушно-десантных войск отразили попытку наступления украинской армии на западных окраинах Артёмовска.