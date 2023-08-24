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Пушилин сообщил, что ситуация на флангах в Артёмовске стабилизируется

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Ситуация на флангах в Артёмовске стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил, что ситуация на флангах в Артёмовске стабилизируется
  • AFP

Он подчеркнул, что ВСУ постоянно пытаются закрепиться на рубежах Урожайное — Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

«По флангам (в Артёмовске. — RT)… я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», — сказал Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Минобороны России заявили, что бойцы воздушно-десантных войск отразили попытку наступления украинской армии на западных окраинах Артёмовска.

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