Пушилин: применение ВСУ кассетных боеприпасов особенно опасно для населения
- РИА Новости
Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«В первую очередь это опасно для гражданских лиц, потому что кассетные боеприпасы — они достаточно обширного действия», — отметил он.
Не все граждане понимают, как реагировать на такие обстрелы, потому что суббоеприпасы не всегда детонируют сразу, сказал Пушилин.
24 августа представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ выпустили по Донецку четыре кассетных снаряда калибра 155 мм.