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Пушилин: применение ВСУ кассетных боеприпасов особенно опасно для населения

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Использование украинскими войсками кассетных боеприпасов для ударов по населённым пунктам представляет особую опасность для гражданского населения.
Пушилин: применение ВСУ кассетных боеприпасов особенно опасно для населения
  • РИА Новости

Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«В первую очередь это опасно для гражданских лиц, потому что кассетные боеприпасы — они достаточно обширного действия», — отметил он.

Не все граждане понимают, как реагировать на такие обстрелы, потому что суббоеприпасы не всегда детонируют сразу, сказал Пушилин.

24 августа представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ выпустили по Донецку четыре кассетных снаряда калибра 155 мм.

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