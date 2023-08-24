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Командир ВСУ сдал в ломбард рации и коптеры на $13 тысяч

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Командир одного из украинских подразделений в Днепропетровской области сдал в ломбард четыре комплекта раций спецназначения и два квадрокоптера. Общая стоимость составила более $13 тыс.
Командир ВСУ сдал в ломбард рации и коптеры на $13 тысяч
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Следствие отмечает, что командир подозревается в похищении военного имущества. По данным ведомства, он сдал коптеры и рации в ломбард, за что получил денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению.

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — пишет офис генпрокурора.

14 августа сообщалось, что на Украине приговорили к 12 годам тюрьмы бывшего генерал-майора СБУ за государственную измену.

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