Командир ВСУ сдал в ломбард рации и коптеры на $13 тысяч
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Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Следствие отмечает, что командир подозревается в похищении военного имущества. По данным ведомства, он сдал коптеры и рации в ломбард, за что получил денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению.
«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — пишет офис генпрокурора.
14 августа сообщалось, что на Украине приговорили к 12 годам тюрьмы бывшего генерал-майора СБУ за государственную измену.